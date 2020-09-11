В США в нескольких штатах неожиданно выпал снег

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В нескольких штатах США - в Монтане, Вайоминге, Колорадо, Небраске и Южной Дакоте - неожиданно выпал снег. Об этом сообщает Stormnews 10 сентября.

Из-за аномалии в погоде в некоторых районах возникли проблемы с электроснабжением, произошли ДТП, были закрыты участки трасс.

В Колорадо снегопад помог в борьбе с крупным лесным пожаром Cameron Peak Fire в округе Лаример. В данный момент там еще сохраняется незначительное горение, но в течение 72 часов прогнозируют потепление, и пламя вспыхнет с новой силой.-0-