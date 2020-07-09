В США в Нью-Джерси произошла стрельба

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате стрельбы в городе Патерсон, штат Нью-Джерси ранения получили по меньшей мере семь человек. Об этом 8 июля сообщил телеканал ABC.

По его информации, происшествие случилось вечером. Стрелку удалось скрыться с места происшествия на автомобиле. Мотивы нападавшего неизвестны, полиция начала расследование инцидента.

На данный момент никто не задержан.

Мэр Патерсона предположил, что причиной стрельбы могли стать разборки преступных группировок. По его данным, по меньшей мере четыре человека погибли в результате стрельбы: два на месте, двое умерли в больнице. Еще трое пострадавших уже покинули больницу, их ранения оказались легкими.-0-