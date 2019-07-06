В США в торговом центре прогремел взрыв

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В торговом центре в городе Плантейшен в американском штате Флорида прогремел взрыв, сообщает РИА Новости.
По данным местных властей, в результате взрыва пострадало множество людей. Их число и состояние не сообщается.
Сильно поврежден как сам торговый центр, так и соседние здания. Обломки и осколки от находящихся в центре взрыва построек разметало на расстояние около 100 м.
По сообщениям местной пожарной охраны, причиной детонации послужила утечка газа.-0-
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