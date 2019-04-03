В США вертолет унесло ветром

3 апреля, Москва /Корр. БЕЛТА/. Ветер опрокинул вертолет в американском штате Массачусетс. Об этом рассказывает ТСН .

Пилот пытался поднять машину в воздух, но вдруг сильный порыв ветра сдул воздушное судно. Летчик не успел среагировать. Вертолет упал и завалился на бок.

Машина получила значительные повреждения винта и кабины. Жертв и пострадавших нет.-0-