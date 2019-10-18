В США ветер оставил без электричества более 500 тысяч человек

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 500 тыс. человек остались без электричества на северо-востоке США из-за сильного ветра. В штате Массачусетс его скорость достигала 40 м в секунду, сообщает "МИР 24" .

Штормовой ветер нанес ущерб инфраструктуре в штатах Мэн, Массачусетс, Нью-Гэмпшир, Род-Айленд и Коннектикут - во многих районах отсутствует электро- и теплоснабжение, упавшие деревья перекрыли ряд автодорог. Было отменено около 75 авиарейсов.

Больше всех пострадали жители штата Массачусетс, где обесточенными оказались около 225 тысяч домов и предприятий. В городе Даксбери отменили занятия в школах. Самый сильный ветер был на горе Вашингтон в Нью-Гэмпшире – до 55,8 м в секунду. В штате отключилось электроснабжение 33 тыс. зданий.

Национальная метеорологическая служба США объявила штормовое предупреждение для 14 штатов страны. По данным метеорологов, сильный ветер и ливни ожидаются 18 октября на территории, где проживают около 63 миллионов человек.-0-