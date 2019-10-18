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18 октября 2019, 00:20

В США ветер оставил без электричества более 500 тысяч человек

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 500 тыс. человек остались без электричества на северо-востоке США из-за сильного ветра. В штате Массачусетс его скорость достигала 40 м в секунду, сообщает "МИР 24".

Штормовой ветер нанес ущерб инфраструктуре в штатах Мэн, Массачусетс, Нью-Гэмпшир, Род-Айленд и Коннектикут - во многих районах отсутствует электро- и теплоснабжение, упавшие деревья перекрыли ряд автодорог. Было отменено около 75 авиарейсов.

 

Больше всех пострадали жители штата Массачусетс, где обесточенными оказались около 225 тысяч домов и предприятий. В городе Даксбери отменили занятия в школах. Самый сильный ветер был на горе Вашингтон в Нью-Гэмпшире – до 55,8 м в секунду. В штате отключилось электроснабжение 33 тыс. зданий. 

Национальная метеорологическая служба США объявила штормовое предупреждение для 14 штатов страны. По данным метеорологов, сильный ветер и ливни ожидаются 18 октября на территории, где проживают около 63 миллионов человек.-0-

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