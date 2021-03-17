В США во время стрельбы в спа-салонах погибли восемь человек

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17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США в трех спа-салонах в штате Джорджия произошла стрельба. В результате инцидента один человек ранен, восемь погибли, сообщает CNN.
Первое убийство произошло в спа-салоне в округе Чероки, два других инцидента произошли в Атланте.
Подозреваемый в стрельбе мужчина был арестован через 3,5 часа после убийств. Офис шерифа округа Чероки идентифицировал его как Роберта Аарона Лонга, ему 21 год.
Все убитые оказались азиатского происхождения. Полиция начала расследование.-0-