В США военный самолет упал недалеко от школы

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военный самолет компании Draken разбился недалеко от начальной школы имени Мартина Лютера Кинга, пилот погиб, сообщает FOX News.

Самолет, управляемый пилотом компании Draken, взлетел с базы ВВС Неллис, которая находится в 13 км от Лас-Вегаса. Как отмечает издание, учащиеся начальной школы рассказали, что услышали очень громкий звук.

На месте происшествия находятся сотрудники экстренных служб, периметр оцеплен. Причины авиакатастрофы выясняются.-0-