В США возобновили эксплуатацию Boeing 737 MAX, приостановленную после двух авиакатастроф

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания American Airlines возобновила во вторник эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX, приостановленную в марте 2019 года после двух катастроф с участием таких лайнеров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The New York Times.

По информации американского издания, Boeing 737 MAX вылетел из Майами (штат Флорида) в Нью-Йорк рейсом American Airlines под номером 718. Эти сведения подтверждаются также на веб-сервисе FlightRadar24, который следит за положением воздушных судов в реальном времени. Ожидается, что самолет приземлится в нью-йоркском аэропорту Ла-Гуардиа.

Эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф. 10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек. Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.

18 ноября глава Федерального авиационного управления (ФАУ) США Стивен Диксон подписал распоряжение, обеспечивающее условия для возобновления полетов Boeing 737 MAX. ФАУ также обнародовало Директиву летной годности, конкретизирующую изменения в дизайне лайнера, которые необходимо осуществить до возобновления его полетов, и выпустило уведомление о поддержании летной годности для международного сообщества, а также опубликовало требования к подготовке пилотов для полетов на лайнерах этой модели.-0-