В США возобновляют смертную казнь на федеральном уровне

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство юстиции США 25 июля заявило о возобновлении применения смертной казни на федеральном уровне после 16-летнего перерыва, сообщает BBC .

Генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что он поручил Федеральному бюро тюрем назначить казни пяти заключенных, находящихся в камере смертников в исправительном учреждении строгого режима в Терре-Хот (Индиана). Речь идет о наиболее жестоких преступниках, все они были приговорены за убийства, в том числе детей. Они будут казнены в декабре этого года и январе 2020-го. Все смертные приговоры будут приведены в исполнение с помощью инъекции пентобарбитала.

Исполнительный директор американского Информационного центра по вопросам смертной казни Роберт Данхэм отметил, что решение о возобновлении практики исполнения смертных приговоров на федеральном уровне не стало неожиданностью. "Президент Дональд Трамп всегда был убежденным сторонником смертной казни, ранее он предлагал несколько радикальных вариантов ее назначения - в том числе за преступления, связанные с продажей наркотиков, а также за убийства полицейских", - отметил Роберт Данхэм. Президент США неоднократно выражал негативное отношение к осужденным преступникам, подчеркивая, что с ними обращаются чрезмерно мягко и дают слишком много возможностей обжаловать вынесенные им приговоры.

В рамках системы правосудия США преступления могут рассматриваться в федеральных судах на национальном уровне или в судах штатов на региональном уровне. Некоторые преступления, такие как фальшивомонетничество или кража почты, автоматически рассматриваются на федеральном уровне, в то время как другие изучаются в федеральных судах на основании тяжести преступлений.

Последний раз американские федеральные власти приводили в исполнение смертный приговор в 2003 году. С тех пор действовал своего рода неофициальный мораторий из-за того, что не были согласованы правила применения смертельных инъекций, пишет ТАСС. При этом высшая мера наказания осуществлялась в некоторых штатах. Согласно данным, собранным Информационным центром по вопросам смертной казни, в федеральных судах в 1988-2018 годах 78 человек были приговорены к смертной казни, при этом казнены были лишь трое из них.-0-