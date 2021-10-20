В США впервые за 35 лет на границе с Мексикой задержали 1,7 млн нелегалов

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти США задержали на границе с Мексикой с октября 2020 года по сентябрь 2021-го рекордное количество нелегальных мигрантов с 1986 года - 1,7 млн. Это следует из данных Погранично-таможенной службы США, пишет The Washington Post.

Издание отмечает: в прошлом году стали чаще незаконно пересекать границу, причем в течение нескольких месяцев после вступления в должность президента США Джо Байдена число таких случаев резко возросло.

Американский лидер описал рост как соответствующий историческим сезонным нормам. При этом самым напряженным оказался период изнуряющей жары в июле и августе, когда под стражу были взяты более 200 тыс. мигрантов.-0-