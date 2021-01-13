В США впервые за 70 лет казнили женщину

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В федеральной тюрьме США в Терре-Хот, штат Индиана, впервые с 1953 года казнили женщину - 52-летнюю Лиз Монтгомери. Ей была введена смертельная доза пентобарбитала, сообщает Reuters .

Монтгомери была осуждена в 2007 году в штате Миссури за жестокое убийство. Она задушила 23-летнюю беременную Бобби Джо Стиннетт, разрезала ей живот и забрала младенца. Ребенок выжил.

Адвокаты настаивали на том, что Монтгомери психически нездорова, по этой причине совершила преступление.

С ноября 2020 года Министерство юстиции США разрешило проводить казни преступников, осужденных на федеральном уровне, любым легальным на территории данного штата способом.-0-