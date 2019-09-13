В США вручили Шнобелевские премии

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исследователи, изучавшие выделение слюны у детей и распространение бактерий при передаче денежных купюр, вошли в число обладателей Шнобелевской премии (Ig Nobel Prize), присуждаемой за нестандартные идеи и абсурдные научные достижения. 29-я церемония награждения лауреатов прошла 12 сентября в Гарвардском университете.

Группа японских исследователей была удостоена премии в области химии за то, что выяснила, что у пятилетнего ребенка вырабатывается в среднем в сутки около полулитра слюны. Награду в сфере экономики получили ученые из Турции, Нидерландов и Германии, пытавшиеся установить, с помощью каких денежных купюр проще всего передаются бактерии. Они пришли к выводу, что с этой точки зрения наиболее опасны американский доллар и румынский лей.

Премии в области техники удостоили изобретателя из Ирана. Он разработал устройство для смены подгузников у детей. Исследователь не смог приехать на церемонию, однако отправил видеообращение, которое, по словам организаторов, не дошло ко времени начала церемонии.

Премию в области медицины получил итальянец Сильвано Галлус. Он и его коллеги установили, что употребление пиццы может помочь организму справиться с некоторыми болезнями. По мнению ученых, важно, чтобы пицца была приготовлена в Италии.

Шнобелевской премии мира удостоена группа ученых из Великобритании, Саудовской Аравии, США и Сингапура. Они пытались выяснить, доставляют ли человеку приятные ощущения щекотка и чесание.

Данная награда, называемая также Антинобелевской премией, вручается "за достижения, которые сначала заставляют смеяться, а затем - задуматься". Она была учреждена в 1991 году журналом "Анналы невероятных исследований". С 1999 года премия вручается в 10 областях, часть номинаций совпадает с Нобелевскими, оставшиеся учреждаются каждый год отдельно. Награды победители обычно получают из рук нобелевских лауреатов разных лет.-0-