В США вводят обязательное тестирование на коронавирус для всех приезжающих из Великобритании

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американские власти вводят обязательное тестирование на коронавирус для всех прибывающих в США из Великобритании на фоне выявления в Соединенном Королевстве нового штамма вируса. Соответствующее заявление федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) приводит газета The Washington Post, сообщает ТАСС.

Новое правило распространяется на всех без исключения приезжающих в Соединенные Штаты из Великобритании, в том числе граждан США. Для того чтобы быть допущенным на рейс, все пассажиры обязаны будут предоставить отрицательные результаты теста на коронавирус, сделанного в течение не более трех дней до поездки. Принимаются результаты как ПЦР-тестов, так и тестов на антитела.

"Дополнительные требования к тестированию усилят защиту жителей США ради сохранения их безопасности и здоровья, а также для того, чтобы обеспечить безопасность международных перелетов", - приводит издание заявление ЦКПЗ. Требование вступит в силу с 28 декабря. В ведомстве предупредили, что штамм вируса, обнаруженный недавно в Великобритании, может быть на 70% более заразным, чем более ранние штаммы.

The Washington Post подчеркивает, что новое правило будет дополнять введенные в марте этого года президентом США Дональдом Трампом ограничения на въезд в страну лиц, побывавших в последнее время в государствах Шенгенской зоны, в Ирландии, Великобритании и Бразилии. До этого аналогичные меры были введены в отношении Китая и Ирана. Они, однако, распространяются только на иностранцев. Американские граждане, возвращающиеся из этих стран, могут въехать в США, но должны пройти медицинский осмотр.-0-