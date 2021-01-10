В США выявили более 273 тыс. случаев COVID-19 за сутки

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10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось более чем на 273 тыс., скончались 3735 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, за прошедшие 24 часа медики зарегистрировали в США 273 854 случая заражения COVID-19.
Согласно информации университета Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили более 22,1 млн случаев заражения коронавирусом, скончались более 372 тыс. заболевших.-0-