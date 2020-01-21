В США выявили первый случай нового типа коронавируса

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый тип коронавируса, который зарегистрирован в Китае, впервые диагностирован у человека, который прибыл в США из КНР.

Новый тип коронавируса может распространиться в другие страны - ВОЗ Случаи заражения уже подтверждены в Республике Корея, Японии и Таиланде. ВОЗ направила в больницы по всему миру директивы по профилактике и борьбе с инфекцией. Во всех странах мира усилена проверка путешественников, прибывающих из Китая.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Центров по контролю и профилактике заболеваний США.

По его информации, случай коронавируса выявлен в Сиэтле (штат Вашингтон). Это первый случай данного вируса на территории США, отмечает агентство.-0-