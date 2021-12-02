В США выявлен первый случай заражения штаммом "омикрон"

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Штамм омикрон добрался до США. Первый случай был зафиксирован в штате Калифорния, положительный тест сдал человек, который вернулся из Южной Африки, сообщает "МИР24".

Заболевший прилетел из Южной Африки 22 ноября. А 29 ноября тест выявил у него заболевание коронавирусом. Пациент ранее был полностью вакцинирован, у него появились легкие симптомы, состояние постепенно улучшается.

Заболевший находится на карантине. По данным федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США, медики связались со всеми, с кем он имел близкие контакты, в настоящий момент все их результаты на COVID-19 отрицательные.-0-