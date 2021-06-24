В США вынесен первый приговор по делу о штурме Капитолия

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участницу январских беспорядков в Вашингтоне приговорили к условному сроку, общественным работам и штрафу. Это первый приговор, вынесенный по делу о штурме Капитолия сторонниками бывшего американского президента Дональда Трампа, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство The Associated Press (АP).

Речь идет о 49-летней жительнице штата Индиана Анне Морган Ллойд, которая ранее пошла на сделку со следствием и признала себя виновной в участии в незаконной демонстрации. "Мне стыдно, что события того дня стали диким проявлением жестокости", - приводит АP ее показания в суде.

Ллойд приговорена к трем годам условно, 120 часам общественных работ и штрафу в $500. Прокуратура отметила, что женщина не была замечена в насилии и не участвовала в подготовке беспорядков, в связи с чем было решено ограничиться условным сроком вместо грозивших ей шести месяцев тюрьмы.

В общей сложности по делу о беспорядках в Вашингтоне проходят около 500 человек. В суде столичного округа Колумбия отметили, что остальным обвиняемым не следует рассчитывать, что всем им удастся избежать тюремного срока.-0-