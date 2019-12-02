В США вывели сорт яблок супердолгого хранения

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый сорт яблок, который может храниться в холодильнике целый год, поступил в продажу в США 1 декабря, сообщает BBC. На его выведение ушло около 20 лет.

Сорт Cosmic Crisp - гибрид сортов Honeycrisp и Enterprise. Он впервые выведен учеными Университета штата Вашингтон в 1997 году.

Коммерческое освоение этого сорта обошлось в $10 млн.

Эксклюзивное право на выращивание яблок на 10 лет получили фермеры из штата Вашингтон.

Яблоки этого сорта очень медленно теряют при хранении окраску и сохраняют вкусовые качества при хранении в холодильнике в течение 10-12 месяцев.

В штате Вашингтон уже посажено более 12 млн яблонь этого сорта, а строгая система лицензирования не позволяет выращивать его за пределами штата.-0-