В США за пособием по безработице вновь обратились более 1 млн человек

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число американцев, обратившихся на прошлой неделе с первичными заявками на получение пособий по безработице, составило 1,1 млн человек. Об этом свидетельствуют опубликованные сегодня еженедельные данные Министерства труда США, сообщает ТАСС.

Отмечается, что в последнее время число подаваемых еженедельно заявок на получение пособий по безработице снижалось. Так, в первую неделю августа число американцев, обратившихся с первичными заявками на получение пособий по безработице, впервые с начала пандемии COVID-19 было менее миллиона (963 тыс. человек). Для сравнения, до пандемии число заявок еженедельно в среднем достигало нескольких сот тысяч.

Ранее Минтруда сообщило, что уровень безработицы в США сокращается. В связи с этим американские экономисты указывали на постепенное восстановление экономики США после введенных весной жестких ограничительных мер для борьбы с распространением инфекции. Однако после сегодняшней статистики по безработице эксперты отметили проблемы на рынке труда.

Вспышка вызываемого коронавирусной инфекцией заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Все страны и территории были вынуждены принять различные экстренные меры санитарно-эпидемиологического характера, что привело к возникновению глубокого международного экономического кризиса. По прогнозу МВФ, в текущем году в мировой экономике будет зафиксирован спад в размере почти 5%, но она восстановится и вырастет на 5,4% в следующем году.-0-