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12 ноября 2020, 08:18

В США за сутки число заражений COVID-19 рекордно превысило 145 тыс.

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12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в США за сутки превысило рекордно высокий с начала пандемии уровень в 140 тыс. и составило 145 835. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованные 11 ноября данные в газете The Washington Post.

За минувшие сутки число умерших из-за COVID-19 составило 1 549 человек - это самый высокий показатель с середины мая. По всей стране были госпитализированы 64 тыс. человек. Техас стал первым штатом, где число случаев заражения превысило 1 млн.

В течение около одной недели суточный прирост числа заражений COVID-19 в США вырос - с 104 тыс. до более 145 тыс. В стране 10 ноября подтвердили 136 325 случаев заражения коронавирусом, что было предыдущим рекордом. 5 ноября - 121 888 случаев, 6 ноября - 126 480, 7 ноября - 128 412, 8 ноября - 105 927. Данный показатель в стране превышает 100 тыс. новых случаев уже девять дней подряд. Предыдущий пик был 30 октября.

Как сообщает Университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, всего в США зафиксировано свыше 10,3 млн случаев заражений, умерли более 241 тыс. человек.-0-

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