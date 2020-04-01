В США за сутки из-за коронавируса умерли 865 человек

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США свыше 860 человек умерли за последние сутки вследствие заражения новым коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на данные, опубликованные сегодня университетом Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей.

По опубликованной информации, из-за осложнений, вызванных вирусом, умерли 865 человек. Всего в США с начала пандемии насчитывается 3 873 смерти от нового вируса, свыше 188 тыс. человек заражены.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась более чем на 160 стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.-0-