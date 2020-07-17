В США за сутки коронавирусом заразились более 67 тыс. человек

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество выявленных в США случаев заражения новым коронавирусом за сутки достигло рекордно высокого показателя, превысив 67 тыс. Об этом свидетельствуют данные, размещенные в четверг на сайте Университета Джонса Хопкинса, сообщает ТАСС.

Согласно выкладкам университета, 15 июля в США было подтверждено 67,3 тыс. случаев заражения коронавирусом, а 14 июля - 67,4 тыс.

В последние недели в ряде американских штатов, в том числе во Флориде, Аризоне, Техасе и Калифорнии, отмечаются рекордные показатели заболеваемости. В связи с этим местные власти приостановили начатый ранее процесс ослабления или отмены санитарных ограничений.

По данным Университета Джонса Хопкинса, всего в США выявлено более 3,56 млн случаев заражения, умерли 138 267 человек.-0-