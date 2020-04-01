В США за сутки от коронавируса скончались 770 человек

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Новости темы "Распространение коронавируса"
1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во вторник, 31 марта, в США было зафиксировано не менее 770 новых случаев смерти от коронавируса. Об этом сообщила телекомпания CNN, проводящая собственные подсчеты на основе официальных сведений.
Отмечается, что в стране впервые за сутки из-за коронавируса умерло такое большое количество человек.
Всего с момента вспышки заболевания в США было зафиксировано 184 183 случая заражения СOVID-19. Умерли 3 721 человек, выздоровели – 6 043 пациента. Такие данные приводит исследовательский центр системных наук и инженерии (CSSE) университета Джонса Хопкинса, который осуществляет подсчеты в режиме реального времени, исходя из данных официальных источников.-0-