В США за сутки от коронавируса умерли более 1,2 тыс. человек

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1,2 тыс. человек умерли за последние сутки в США в результате заболевания, вызванного новым коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, ВОЗ и других официальных источников.

По опубликованной информации, из-за осложнений, вызванных вирусом, умерли 1243 человека. Всего в США с начала пандемии насчитывается 5116 смертей от коронавируса. Число зараженных превысило 215 тыс. Наибольшее количество жертв отмечено в штате Нью-Йорк.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Китае, затем распространилась более чем на 160 стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

По последним данным, в мире заразились более 900 тыс. человек, насчитывается около 45 тыс. летальных исходов.-0-