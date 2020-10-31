В США за сутки почти 100 тыс. человек заразились коронавирусом

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рекордный прирост числа заразившихся COVID-19 зафиксирован в минувшие сутки в США. Он составил 99 321 случай. Такие данные размещены 31 октября на сайте Университета Джонса Хопкинса, передает ТАСС.

По информации университета, 30 октября в США был подтвержден 99 321 случай заражения коронавирусом, 29 октября - 88 521. Предыдущий антирекорд был зафиксирован 23 октября - 83 747 случаев заражения.

За минувшие сутки в США умерли 1 003 пациента с коронавирусом. Антирекорд был зафиксирован 15 апреля - 2 609.

По информации Университета Джонса Хопкинса, всего в США более 9,04 млн человек заразились коронавирусом, умерли 229 711 человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.-0-