В США за сутки умерли почти 2 тыс. заразившихся коронавирусом - максимум с начала пандемии

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество летальных исходов среди заразившихся новым коронавирусом превысило в США 1,9 тыс. в сутки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

По его сведениям, 19 ноября в США умерли 1 964 пациента с заболеванием, вызываемым коронавирусом. Это самый высокий показатель с начала пандемии в марте. Предыдущий антирекорд - 1 707 смертей - был зафиксирован 17 ноября.

Суточный прирост количества случаев инфицирования коронавирусом в США 19 ноября составил 182 601. Это тоже самый высокий показатель с марта.

В целом в Соединенных Штатах, по информации университета, зарегистрировано более 11,71 млн случаев заражения, умерли 252 514 человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.-0-