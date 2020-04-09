В США за сутки умерло рекордное число зараженных коронавирусом - 1,9 тыс.

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рекордное количество смертей от коронавируса фиксируется в США второй день подряд, число жертв достигло 1973 человек за последние сутки. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, сообщает ТАСС.

Всего в США насчитывается более 430 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли 14 739 человек, поправились 23 707.

Прежний антирекорд - свыше 1,7 тыс. умерших за сутки - был зарегистрирован 7 апреля. До этого показатель в 1,4 тыс. жертв был зафиксирован 3 апреля.-0-