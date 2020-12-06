В США за сутки выявили более 210 тыс. новых случаев COVID-19

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число новых случаев COVID-19 в США четвертый день подряд превышает отметку в 200 тыс., сообщает РИА Новости со ссылкой на американский университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По информации университета, медики в США за сутки зарегистрировали 213 875 новых случаев заражения, число летальных исходов за это время составило 2254.

С начала эпидемии в США зафиксировали более 14,5 млн случаев коронавируса, скончались более 281 тыс. человек. Выздоровели свыше 5 млн инфицированных.

Во всем мире COVID-19 заразились более 66 млн человек, умерли свыше 1,5 млн из них.-0-