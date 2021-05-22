В США за сутки выявили более 28 тыс. случаев COVID-19

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число новых подтвержденных случаев COVID-19 в США за прошедшие сутки увеличилось на 28 341, умерли 684 человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные университета Джонса Хопкинса, который считает статистику федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

Сутками ранее врачи США зафиксировали 30 141 случай коронавируса и 665 смертей.

Наибольший суточный прирост заражений коронавирусом в США - порядка 300 тыс. - был зарегистрирован в начале года. В январе в стране был также отмечен максимальный суточный прирост летальных случаев COVID - более 4,3 тыс. смертей. О таких показателях сообщал университет Хопкинса.

В общей сложности с начала пандемии в США выявили более 33 млн зараженных, скончались более 589 тыс. пациентов с COVID-19.-0-