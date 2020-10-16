В США за сутки выявили рекордное с июля число новых случаев заражения COVID-19

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свыше 62 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом было выявлено 15 октября в Соединенных Штатах. Это максимальный суточный прирост с 31 июля, когда число заразившихся увеличилось за 24 часа на 66 тыс., сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Washington Post.

Согласно информации Университета Джонса Хопкинса, в США всего зафиксировано более 7,9 млн случаев заражения. От осложнений, вызванных инфекцией, умерли свыше 217 тыс. человек. По двум этим показателям страна занимает первое место в мире.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что не станет вводить жесткие ограничительные меры в случае повторной вспышки заболевания. Он также отметил, что отечественная вакцина от коронавируса, скорее всего, будет готова к концу текущего года.-0-