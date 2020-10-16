В США за сутки выявили рекордное с июля число новых случаев заражения COVID-19

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 16 октября 2020
Минск Сплошная облачность +7°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
08:49 Интерактивная выставка "Дом великана" открывается в Гомеле Регионы
08:45 Парламент Кыргызстана отменил в Бишкеке режим ЧП В мире
08:42 Театр эстрады представит до конца года премьеры шоу и мюзиклов для взрослых и детей Культура
08:40 YouTube дополнительно ограничит связанный с теориями заговора контент Технологии
08:33 ВОЗ назвала неэффективные препараты при лечении коронавируса В мире
08:21 Специалисты завершают реконструкцию системы теплоснабжения Лукомльской ГРЭС Регионы
08:14 Белорус Евгений Долголевец одержал победу на вечере профессионального бокса в Минске Спорт
08:05 Выборы нового президента Кыргызстана пройдут ориентировочно 17 января 2021 года В мире
07:53 Городской субботник пройдет в Могилеве 17 октября Регионы
07:41 Около 200 юных борцов соберутся в Бресте на турнир памяти Владимира Карвата Спорт
07:26 В США за сутки выявили рекордное с июля число новых случаев заражения COVID-19 В мире
07:12 Фестиваль "Витебский листопад" открывается в городе на Двине Культура
07:03 Эстафета юбилейного огня БНТУ посетит все ведущие промышленные предприятия страны Общество
07:00 Картина дня: встреча Лукашенко с генсеком ОДКБ, мониторинг цен и разработки НАН для борьбы с COVID Общество
00:28 На МКС случилось задымление аппаратуры Технологии
15.10.20
15.10.20 23:59 Наводнения во Вьетнаме унесли жизни 40 человек, восемь пропали без вести В мире
15.10.20 23:29 В Пакистане в результате терактов погибли 12 сотрудников служб безопасности В мире
15.10.20 22:59 Королева Великобритании посетила центр секретных исследований В мире
15.10.20 22:33 Правительство Швеции увеличивает оборонный бюджет В мире
15.10.20 22:03 "Кунлунь" обыграл "Салават Юлаев" в матче чемпионата КХЛ Спорт
15.10.20 21:57 Пенсионерка попала под трамвай в Минске Происшествия
15.10.20 21:55 Мексиканские военные перехватили 2 т кокаина в открытом море В мире
15.10.20 21:47 ГУВД Минска: во время "мирных" протестов телесные повреждения получили 45 сотрудников милиции Общество
15.10.20 21:41 Хоккеисты "Динамо-Молодечно" уступили "Шахтеру" в матче чемпионата Беларуси Спорт
15.10.20 21:33 Кубраков: любой гражданин может вместе с милицией участвовать в охране общественного порядка Общество
15.10.20 21:27 Кубраков: половина задержанных во время уличных акций провокаторов ранее уже была судима Общество
15.10.20 21:21 Кубраков: для законопослушных граждан ОМОН - это безопасность, а у правонарушителей он вызывает страх Общество
15.10.20 21:16 Парламент Израиля утвердил мирное соглашение с ОАЭ В мире
15.10.20 21:01 Ансамбль "Хорошки" присоединился к акции "Мастера искусств - ветеранам" Культура
15.10.20 20:49 Франция, Германия и Польша призвали Баку и Ереван соблюдать договоренность о прекращении огня В мире
Все новости
Все новости
В мире
16 октября 2020, 07:26

В США за сутки выявили рекордное с июля число новых случаев заражения COVID-19

Фото The Washington Post
Фото The Washington Post
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
ВОЗ назвала неэффективные препараты при лечении коронавируса
Польша ужесточает введенные из-за коронавируса ограничения

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свыше 62 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом было выявлено 15 октября в Соединенных Штатах. Это максимальный суточный прирост с 31 июля, когда число заразившихся увеличилось за 24 часа на 66 тыс., сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Washington Post.

Согласно информации Университета Джонса Хопкинса, в США всего зафиксировано более 7,9 млн случаев заражения. От осложнений, вызванных инфекцией, умерли свыше 217 тыс. человек. По двум этим показателям страна занимает первое место в мире.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что не станет вводить жесткие ограничительные меры в случае повторной вспышки заболевания. Он также отметил, что отечественная вакцина от коронавируса, скорее всего, будет готова к концу текущего года.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
вирус США
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики В мире
Парламент Кыргызстана отменил в Бишкеке режим ЧП
Фото из архива ВОЗ назвала неэффективные препараты при лечении коронавируса
Фото РИА Новости Выборы нового президента Кыргызстана пройдут ориентировочно 17 января 2021 года
Фото Getty Images Наводнения во Вьетнаме унесли жизни 40 человек, восемь пропали без вести
Фото AFP В Пакистане в результате терактов погибли 12 сотрудников служб безопасности
Фото Global Look Press Королева Великобритании посетила центр секретных исследований
Главное
Во время встречи Лукашенко: ОДКБ - важная организация, которую необходимо развивать
Рыженков: радует неравнодушное отношение людей к вопросам развития родного края
Минздрав: коронавирус перестанет быть пандемическим к лету 2021 года
Террасы и паркинг! Квартиры в центре Минска – от 3 200 рублей за метр! Кредит от 4,99% годовых!
Топ-новости
Картина дня: встреча Лукашенко с генсеком ОДКБ, мониторинг цен и разработки НАН для борьбы с COVID
Миротворческую миссию впервые создали на учении ОДКБ в Беларуси
Комбайны "Гомсельмаша" достойно конкурируют с мировыми брендами - Пархомчик
Беларусь готова предоставить европейским депутатам объективную информацию о ситуации в стране
Кубраков: половина задержанных во время уличных акций провокаторов ранее уже была судима
Лазеры, умный свет и технологии для космоса - что белорусские ученые предлагают экономике
Беларусь вошла в топ-20 стран по уровню почтового развития
Происходящие в Беларуси события имеют все классические признаки цветной революции - Бондарь
Заключительный этап учения ОДКБ "Нерушимое братство - 2020" пройдет в Беларуси 16 октября
ФОТОФАКТ: Четыре станции третьей линии минского метро готовятся к вводу в эксплуатацию
Более 400 уголовных дел за нарушение общественного порядка возбуждено в Беларуси с 9 августа
Депутат: акции протеста открывают двери в наши города для радикализма и экстремизма
Нагорнокарабахский конфликт - артиллерийские перестрелки продолжаются
До +12°С ожидается в Беларуси 16 октября
Белорусские ученые разработали биочип для изучения функций головного мозга
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.