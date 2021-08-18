В США за сутки зарегистрировано более 1 тыс. смертей из-за коронавируса 





Более тысячи смертей из-за коронавируса зарегистрировано в США за последние сутки, то есть ежечасно в стране в результате болезни умирали примерно по 42 человека. Соответствующие подсчеты представило в среду агентство Reuters. По его данным, смертность в результате заражения COVID-19 возросла в последние месяцы: ежедневно регистрировалось около 769 смертей. С начала пандемии в США от коронавируса умерли около 622,8 тыс. человек.





В США в последние недели вводятся дополнительные меры по борьбе с коронавирусом из-за распространения дельта-варианта инфекции. Согласно данным федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний, на этот штамм приходится более 83% случаев заражения в стране. По сведениям Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 36,8 млн случаев заражения коронавирусом.-0-

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18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США зарегистрировано более тысячи смертей из-за коронавируса за сутки. По уровню смертности страна занимает первую строчку в мире, сообщает ТАСС.