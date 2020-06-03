В США за время протестов погибли не менее 11 человек

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 11 человек погибли за время протестов и беспорядков в США, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщает телеканал KTLA.

Смертельные случаи отмечены в Чикаго, Детройте, Омахе, Девенпорте, Окленде и Луисвилле. Большинство погибших - афроамериканцы.

Согласно данным Associated Press, за последние несколько дней в США во время протестов и беспорядков задержаны около 4,4 тыс. человек. Им предъявлены обвинения в мародерстве, нарушении комендантского часа, перекрытии дорог. Комендантский час введен примерно в 40 городах США, в том числе в Вашингтоне, Лос-Анджелесе и Нью-Йорке.

Как сообщает агентство Reuters, Пентагон перебросил около 1,6 тыс. военнослужащих в окрестности столицы США в связи с беспорядками. Представитель Пентагона отметил, что военные находятся в состоянии повышенной готовности, но не помогают гражданским властям в их действиях.

Причиной акций протеста в США стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда. Он скончался в больнице после того, как к нему во время ареста полицейские применили жесткий удушающий прием. После этого уволили четырех стражей правопорядка, одного из них задержали по обвинению в непредумышленном убийстве.-0-