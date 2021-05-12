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12 мая 2021, 23:24

В США задержан подозреваемый в стрельбе на Таймс-сквер

Фото nypost.com
Фото nypost.com

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подозреваемый в стрельбе на Таймс-сквер в Нью-Йорке арестован во Флориде. Об этом сообщает Associated Press.

Полиция опубликовала видео и фотографии подозреваемого Фаррахана Мухаммеда и попросила общественность помочь в его поисках. Семья мужчины публично призвала его сдаться.

Фаррахан Мухаммед был взят под стражу недалеко от Джексонвилля. Его арестовали через четыре дня после стрельбы в Нью-Йорке. Мухаммед подозревается в ранении трех человек: 23-летней туристки, 43-летней женщины из Нью-Джерси и 4-летней девочки из Бруклина.-0-

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