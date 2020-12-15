В США зафиксировали первый случай COVID-19 у дикой норки

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство сельского хозяйства США подтвердило первый случай заражения коронавирусом дикого животного, инфекцию обнаружили у норки в штате Юта, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Заболевание зафиксировано у норки во время эпидемиологического наблюдения за дикой средой вокруг ферм, где были зарегистрированы случаи инфицирования. В заявлении Минсельхоза США отмечается, что это первый случай заражения SARS-CoV-2 у дикого животного на свободном выгуле. В ведомстве подчеркнули, что образцы для анализа были взяты у нескольких представителей разных видов диких животных, их тесты показали отрицательный результат.

Американский Минсельхоз уведомил Всемирную организацию здравоохранения о недавнем случае заражения, однако указал, что на данный момент доказательств широкого распространения коронавируса среди диких популяций животных вокруг норковых ферм нет.

Ранее заражение животных в норковых хозяйствах было обнаружено в Дании. Местные власти решили уничтожить на зверофермах всех (более 15 млн особей) норок из-за опасности передачи мутировавшего коронавируса от этих животных людям.

О случаях заболевания норок сообщили власти Греции, Испании, Италии, Финляндии и Швеции. Информация об этом поступала также из Польши и Литвы.-0-