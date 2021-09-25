В США зафиксировали первый случай передачи коронавируса домашнему хорьку

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В американском штате Флорида выявлен первый случай заражения коронавирусом домашнего хорька, передают МИР 24.

"Лаборатории национальной ветеринарной службы (NVSL) министерства сельского хозяйства США (USDA) сегодня объявили о подтверждении SARS-CoV-2 у домашнего хорька во Флориде", – говорится в заявлении службы инспекции здоровья животных и растений минсельхоза (APHIS).

У хорька имелись такие симптомы COVID-19, как кашель и чихание. Медики взяли биологические образцы у животного и после проверки заявили о наличии коронавируса в его организме. Предположительно, хорек инфицировался от человека.

Как в дальнейшем будет протекать заболевание у грызуна и с какими последствиями он столкнется – пока неизвестно. За ним будет вестись наблюдение.