В США зафиксировали первый случай заражения "британским" штаммом коронавируса

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американские специалисты 29 декабря впервые зафиксировали на территории США заражение новым штаммом коронавируса, который ранее был обнаружен в Великобритании. Случай был выявлен в штате Колорадо, сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Джареда Полиса.

"Сегодня мы выявили в Колорадо первый случай заражения разновидностью COVID-19 B.1.1.7 - той же, которая была обнаружена в Соединенном Королевстве", - отметил он. В заявлении, опубликованном на сайте Джареда Полиса, уточняется, что специалисты в Колорадо "выявили эту разновидность вируса первыми в стране". Ранее помощник американского министра здравоохранения и социальных служб Бретт Джируар проинформировал, что в стране пока не обнаружили указанный штамм коронавируса, но есть вероятность, что он уже присутствует в США.

По словам Джареда Полиса, заболевший - молодой мужчина. Он находится в изоляции. Согласно данным властей, в последнее время он не совершал дальних поездок. "Мы пока многого не знаем об этой новой разновидности COVID-19, но ученые в Соединенном Королевстве предупреждают весь мир, что она значительно более заразна", - подчеркнул губернатор.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 19,4 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 336,9 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.-0-