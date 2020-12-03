В США зафиксировали рекордную суточную смертность от COVID-19

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число людей, умерших в США от последствий вызываемого коронавирусом заболевания, превысило за минувшие сутки пиковые показатели, установленные весной этого года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на The New York Times, сообщает БЕЛТА.

По сведениям газеты, за минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, в Соединенных Штатах умерли 2 760 человек. Таким образом был обновлен антирекорд, установленный 15 апреля этого года, когда в течение 24 часов из-за коронавируса в стране умерли 2 752 человека.

Ранее The New York Times сообщила, что в среду впервые с начала пандемии число пациентов, находящихся в американских больницах с подтвержденным COVID-19, превысило 100 тыс.

По сведениям Университета Джонса Хопкинса, в США зарегистрировано более 13,9 млн случаев заражения, умерли свыше 273 тыс. человек. Страна занимает первое место в мире по обоим показателям.-0-