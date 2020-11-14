В США зафиксировали рекордный прирост числа заражений коронавирусом за сутки

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в США в сутки превысило максимально высокий с начала пандемии уровень - 154,5 тыс. Об этом проинформировала телекомпания CNN со ссылкой на американский Университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, сообщает ТАСС.

По сведениям университета, в США 13 ноября было подтверждено 154 576 случаев заражения новым коронавирусом. Этот показатель в стране превышает 100 тыс. новых случаев уже 12 дней. Предыдущий антирекорд был установлен 12 ноября - 153 496 случаев, а 11 ноября - 143 231. Предыдущий пик пришелся на 30 октября.

Техас стал первым американским штатом, в котором число случаев заражения коронавирусом превысило 1 млн. Теперь к нему присоединилась Калифорния (1 009 885 случаев).

По информации Университета Джонса Хопкинса, всего в США зафиксировано более 10,7 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 244 169 человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.-0-