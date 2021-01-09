В США зафиксирован новый максимум суточного прироста заражений COVID-19

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США зафиксирован новый пик суточного прироста случаев заражения. Инфицированными COVID-19 оказались около 290 тыс. человек, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию DW.com.

За истекшие 24 часа от последствий заражения коронавирусом скончались 3 676 человек. Как сообщается на сайте Университета Джонса Хопкинса, в общей сложности с начала эпидемии в США скончались 368 736 инфицированных, число выявленных случаев заражения превысило 21,85 млн человек.

Тем временем избранный президент США Джо Байден раскритиковал систему распределения вакцины против коронавируса в стране. "Вакцины дают нам надежду, но то, как они распространяются - это пародия", - заявил Джо Байден, выступая перед журналистами. По его словам, распределение вакцины станет "самым серьезным оперативным вызовом, с которым когда-либо сталкивался американский народ". Представитель нового главы Белого дома в эфире американского телеканала CNN заявил в пятницу, что новая администрация США не станет создавать запасы вакцин, но будет четко распределять каждую имеющуюся дозу, чтобы убедиться, что люди вовремя вакцинированы.-0-