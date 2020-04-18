В США зафиксировано более 700 тыс. случаев заражения коронавирусом

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в США превысило 700 тыс., сообщает ТАСС со ссылкой на подсчеты Университета Джонса Хопкинса, который ведет их на основе информации федеральных и местных властей.

По данным специалистов университета, в стране зарегистрировано 700 282 случая инфицирования коронавирусом. Умерли 36 822 человека, поправились 58 587.

Тем временем, как сообщалось ранее, в штате Техас начнут снимать ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса нового типа. Соответствующие указы подписал в пятницу, 17 апреля, губернатор штата Грег Эбботт. В понедельник откроют парки, но людям необходимо будет соблюдать ряд требований. Они будут обязаны носить маски, не приближаться к друг другу близко и не собираться в группы более пяти человек. Со среды снимаются некоторые требования для больниц по части вместимости и персонального защитного оборудования и материалов. Со следующей пятницы начнут частично открывать магазины розничной торговли, однако продавцы должны будут доставлять покупки до автомобиля или дома клиента.

Техас первым в США начнет снимать ограничения, введенные из-за коронавируса В понедельник в штате откроют парки, но людям необходимо будет соблюдать ряд требований. Они будут обязаны носить маски, не приближаться к друг другу близко и не собираться в группы более пяти человек.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта ВОЗ признала ее пандемией.-0-