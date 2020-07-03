В США зафиксировано рекордное за сутки число заразившихся коронавирусом

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество случаев заражения коронавирусом в Соединенных Штатах Америки за сутки составило 52 300. Об этом свидетельствуют данные, размещенные 3 июля на сайте Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей.

По информации университета, 2 июля в США были выявлены 52 300 случаев заражения коронавирусом. В 38 из 50 штатов количество инфицированных увеличивается на протяжении последних двух недель.

В 24 штатах увеличивается число госпитализаций пациентов с заболеванием, вызываемым коронавирусом. В 20 штатах доля положительных результатов тестов на коронавирус превышает 5% и продолжает расти.

Власти 13 штатов приостановили возобновление работы предприятий. Еще шесть штатов снова ввели ограничения на социально допустимое расстояние между людьми.

25 июня число зарегистрированных случаев инфицирования в США оказалось самым высоким за весь период пандемии - 39 972. 1 июля был установлен новый антирекорд - 50 655 случаев.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 2,74 млн случаев заражения коронавирусом, умер 128 741 человек.-0-