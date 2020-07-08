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08 июля 2020, 20:22

В США заявили, что остановка работы предприятий из-за роста числа заражений будет ошибкой

Лоуренс Кадлоу. Фото Reuters
Лоуренс Кадлоу. Фото Reuters
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8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Повторная приостановка работы предприятий торговли, промышленности и сферы услуг в США была бы крупной ошибкой, даже с учетом наблюдающегося в ряде штатов роста числа случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такое заявление главы Национального экономического совета Белого дома Лоуренса Кадлоу в эфире телеканала CNBC приводит ТАСС.

"Мы не оспариваем значительный рост числа случаев заражения и появления новых очагов. Похоже, что вирус мигрирует на юг и на запад", - отметил Лоуренс Кадлоу. Он называет наиболее тревожной ситуацию в штатах Флорида, Техас, Аризона и Калифорния. При этом Лоуренс Кадлоу заметил, что наблюдается относительный спад количества летальных исходов заболевания на фоне COVID-19.

Также глава Национального экономического совета Белого дома считает "крупной ошибкой" повторно закрывать предприятия торговли, промышленности и сферы услуг в США. "Это принесет больше вреда, чем пользы, и нанесет урон не только бизнесу. И тогда мощное восстановление экономики может быть отложено", - сказал Лоуренс Кадлоу.

По информации газеты The New York Times, количество зараженных коронавирусом за сутки росло в течение последних двух недель в 39 американских штатах, снижалось - в двух, в остальных, включая столичный федеральный округ Колумбия, осталось без изменений. 3 июля в стране выявили 57 497 зараженных COVID-19 - это число превысило предыдущий антирекорд. Сегодня этот показатель превысил 60 тыс.

С начала пандемии в мире коронавирусной инфекцией нового типа заразились более 11,8 млн человек, около 544 тыс. умерли. Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, США находятся на первом месте в мире как по числу инфицированных коронавирусом (свыше 2,99 млн человек), так и умерших (131 486 человек).-0-

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