В США заявили, что вакцинация от COVID-19 стала доступна всем жителям в возрасте от 16 лет

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вакцинация от нового коронавируса стала доступна всем жителям США, достигшим возраста 16 лет. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США, сообщает ТАСС.

Американский президент Джозеф Байден ранее заявлял, что власти страны намерены обеспечить всем взрослым жителям доступ к вакцинам с 19 апреля. Он призывал сограждан без промедления прививаться от нового коронавируса.

Как отмечается на сайте ЦКПЗ: "Теперь все люди в возрасте 16 лет и старше имеют право на вакцинацию от COVID-19". В какие именно сроки можно записаться на прививку, зависит от штата. В первую очередь вакцину могут получить жители США "любого возраста, которые страдают от ряда фоновых заболеваний", - уточнили в ЦКПЗ.

По данным газеты The New York Times, вакцинация стала доступна всем взрослым американцам в каждом из штатов, федеральном округе Колумбия и Пуэрто-Рико - ассоциированном с США островном государстве.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США с начала пандемии выявлено более 31,7 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 567,6 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.-0-