В США заявили о возможности ядерной войны с Россией и Китаем

3 февраля, Минск / Корр. БЕЛТА /. Пентагон разделяет опасения отдельных представителей командования о возможности ядерного конфликта с Россией или Китаем, но не хочет эскалации противостояния в таком масштабе. Об этом заявил во вторник на брифинге помощник министра обороны США по связям с общественностью Джон Кирби, сообщает ТАСС.

Один из корреспондентов в ходе пресс-конференции процитировал приписываемые главе Стратегического командования Вооруженных сил США адмиралу Чарльзу Ричарду высказывания о том, что региональные кризисы с Москвой или Пекином могут обернуться использованием ядерного оружия.

"Глава Пентагона определенно рассматривает возможности и модернизацию ядерных сил в качестве приоритета. Он также заявил, что мы не хотим эскалации такого масштаба. Работа министра в том, чтобы защитить американских граждан. Это означает наличие широкого спектра возможностей, которые готовы к задействованию, что включает и стратегический ядерный потенциал", - сказал помощник главы ведомства.

По его словам, глава Пентагона привержен проведению обзора ядерной политики для лучшего понимания состояния сил, модернизации, потребностей в инновациях и исследовательских разработках. "Думаю, он разделяет озабоченность адмирала Ричарда о том, что эти возможности важны", - добавил представитель ведомства. "Китай представляет растущий вызов, Россия является угрозой на многих фронтах. Министр серьезно к этому относится", - сказал он. Кирби считает, что данные вопросы будут включены в общий прогноз по мере того, как глава Пентагона работает над глобальным обзором ядерной политики.

На вопрос, можно ли сравнить существующую напряженность между ядерными державами с Карибским кризисом, представитель Пентагона ответил: "Я воздержусь от оценок в такой степени". Министр обороны считает Китай наиболее растущим вызовом. Но никто не хочет конфликта в таком масштабе. "Работа министра в том, чтобы предотвратить такой конфликт, - сказал Кирби. - Остается еще много работы в двусторонних отношениях с Россией и Китаем".-0-