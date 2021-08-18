В США зарегистрировали более тысячи смертей из-за коронавируса за сутки

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18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США за прошедшие сутки зарегистрировали более тысячи летальных исходов из-за коронавируса, что составляет 42 смертельных случая в час, сообщает Reuters.За 17 августа в стране из-за коронавируса умерли 1017 человек. Отмечается, что смертность от COVID-19 в Соединенных Штатах резко возросла за последний месяц и составляет в среднем 769 случаев в день, что является самым высоким показателем с середины апреля.На сегодня США являются мировым лидером по общему числу летальных исходов из-за коронавируса, всего с начала пандемии в стране умерли более 623 тыс. человек.Только за последнюю неделю в США количество госпитализаций, связанных с коронавирусом, увеличилось на 70%. По данным Reuters, в течение 12 последних дней в стране регистрируется в среднем более 100 тыс. новых случаев COVID-19 ежедневно.-0-