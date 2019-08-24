В США зарегистрировали первую смерть после курения вейпа

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Департамент общественного здравоохранения штата Иллинойс зарегистрировал смерть первого в США человека, который курил электронные сигареты и был госпитализирован с тяжелым респираторным заболеванием. Об этом говорится в информации, размещенной на сайте этого ведомства, сообщает ТАСС.

"Количество зарегистрированных департаментом случаев госпитализации людей с тяжелыми респираторными заболеваниями, которые курили электронные сигареты, удвоилось только за последнюю неделю. В целом 22 человека возрастной категории от 17 до 38 лет подхватили респираторные заболевания после использования электронных сигарет или вейпов", - отмечает ведомство. Уточняется диагноз еще 12 пользователей вейпов, у которых наблюдаются кашель, одышка и утомление. Эти симптомы усугубились в течение нескольких дней или недель до помещения пациентов в больницы.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США информировали о том, что в 22 штатах (по состоянию на 23 августа) зарегистрировано 193 случая возникновения рака легких, предположительно, вызванного курением вейпов.

В январе этого года руководитель Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Скотт Готлиб пригрозил производителям электронных сигарет и вейпов полным запретом на продажу их продукции, если в 2019-м возрастет число курящих подростков. Согласно статистике, количество курящих подростков в США за последние годы удвоилось из-за доступности электронных сигарет.

Число курящих вейпы и электронные сигареты учащихся старших классов в США в 2018 году возросло на 78%, в средней школе вредную привычку приобрели на 48% больше. В итоге свыше 1,5 млн подростков стали зависимы от никотина с 2017 по 2018 год, несмотря на усилия администрации президента США Дональда Трампа по борьбе за ограничение продажи содержащих никотин устройств.-0-