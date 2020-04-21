В США завершают разработку нового теста на коронавирус

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США завершается разработка теста на выявление коронавирусной инфекции, который произведет революцию в диагностике. Об этом сообщил президент страны Дональд Трамп на брифинге в Белом доме, сообщает ТАСС.

По словам американского лидера, проделана хорошая работа и в следующие пару недель новый тест будет представлен. Дональд Трамп также отметил, что в США уже провели больше тестов на коронавирус, чем во всех других странах мира.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в Соединенных Штатах зафиксировано более 786 тыс. случаев заражения коронавирусом. Скончались 42308 человек.

Во всем мире зафиксировано более 2,4 млн случаев заражения COVID-19, умерли свыше 170 тыс. человек.-0-