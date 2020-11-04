В США завершилось голосование на всеобщих выборах

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голосование на всеобщих выборах в США завершилось. Последним 3 ноября в 20.00 по местному времени (09.00 по минскому времени 4 ноября) закрылся избирательный участок в поселке Адъяк на Алеутских островах, в самом западном населенном пункте США с населением около 300 человек. Об этом сообщает ТАСС.

На всеобщих выборах в США выбирали президента и вице-президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также представителей местных органов власти. Для победы кандидату нужно заручиться 270 голосами членов коллегии выборщиков из 538. Число выборщиков в коллегии равно общему числу членов Сената (100) и Палаты представителей (435) Конгресса США, в коллегию также входят три члена от федерального округа Колумбия.

По предварительным подсчетам CNN, Байден получил пока 215 голосов выборщиков, а Трамп - 165.

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден, согласно предварительным подсчетам Associared Press, по данным на 08.45 по минскому времени, получил в общей сложности 61 957 940 голосов (49,8%), а его соперник республиканец Дональд Трамп - 60 461 523 голоса (48,6%).

Кандидат от Либертарианской партии Джо Джоргенсен получила 1 401 791 голос (1,1%), кандидат от партии зеленых Хоуи Хокинс - 280 758 голосов (0,2%), а другие кандидаты - в общей сложности 312 663 голоса (0,3%).-0-