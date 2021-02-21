В США жертвами непогоды стали 58 человек

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших из-за непогоды в США возросло до 58 человек. Среди них жертвы отравления угарным газом, дтп, домашних пожаров и переохлаждения, сообщает The New York Times.

Больше всего смертей зарегистрировано в Техасе. По информации властей округа Галвестон, двое жителей умерли от холода и один человек - от возможного отравления угарным газом. Еще четыре смерти расследует полиция, однако они, скорее всего, также связаны с экстремальными холодами.

На протяжении четырех дней в штате Техас наблюдаются перебои с электричеством. Всего около 4 млн. техасцев остались без электроэнергии на этой неделе.-0-