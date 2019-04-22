В Стамбуле из-за оползня рухнул дом

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четырехэтажный жилой дом обрушился в одном из районов Стамбула, жильцов вовремя эвакуировали, сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное заявление губернатора провинции Стамбул.
Инцидент произошел сегодня после двух часов дня. Четырехэтажный дом в районе Кягытхане оказался на краю обрыва из-за сошедшего селя. Сначала рухнула опорная стена, затем и весь дом.
Обитатели дома были эвакуированы еще утром. В результате происшествия никто не пострадал.
Жильцы десяти соседних домов также были эвакуированы из-за угрозы обрушения их домов.-0-
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